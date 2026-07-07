Владимир Ильич Турзин родился в 1926 году в Тамбовской области. Фото: администрация Ессентуков

В Ессентуках простились с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Ильичем Турзиным. Он несколько месяцев не дожил до своего столетия. С воинскими почестями с ним простились на кладбище «Аэродром».

«Владимир Ильич прошел славный жизненный путь: служил в армии, проявил героизм на фронте, после – посвятил себя геологии, много лет трудился на благо страны, имел множества наград. Он – образец стойкости, профессионализма и любви к Родине», – написал в соцсетях мэр Ессентуков Владимир Крутников.

СПРАВКА «КП»

Владимир Ильич Турзин родился в 1926 году в Тамбовской области. В декабре 1943 года его призвали в армию. Служил в 7-м отдельном учебно-стрелковом батальоне курсантом, потом механиком-водителем гусеничного бронетранспортера в 1699-м зенитно-артиллерийском полку.

После демобилизации работал в воинской части, учился в Новочеркасском геологоразведочном техникуме. По распределению попал в Северо-Кавказское геологическое управление Ставрополья, где работал с 1955 по 1986 годы. Вел геологические съемки на территории Большого Кавказа.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, «Ветеран труда» и «За заслуги перед Ставропольским краем».