Дом в Ставрополе не признали объектом культурного наследия. Фото: Яндекс карты

Дом в Ставрополе на проспекте Карла Маркса, 32 не включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Такое решение приняло управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Соответствующий приказ ведомство выпустило 29 июня 2026 года. В документе указано, что объект, расположенный по этому адресу, ранее рассматривался как здание, обладающее признаками объекта культурного наследия.

Решение об отказе приняли на основании акта обследования, подготовленного 10 июня. После этого дом исключили из списка объектов с признаками культурного наследия, размещенного на официальном сайте профильного управления.

В управлении также поручили направить приказ в несколько ведомств, в том числе в прокуратуру Ставропольского края для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, а также в администрацию города Ставрополя. Кроме того, заявителю, который обращался по вопросу включения здания в перечень, должны направить уведомление о принятом решении.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru