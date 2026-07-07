В Ставрополе начали строить каркас нового модульного бассейна. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе приступили к возведению каркаса нового модульного плавательного бассейна на улице Тухачевского. Специалисты уже подготовили основание будущего комплекс, проложили наружные инженерные сети и начали устанавливать металлические конструкции здания.

«Сейчас подрядчики приступили к возведению каркаса здания. Комплекс будет включать спортивную зону, где разместится чаша бассейна, раздевалки, душевые, санузлы и административно-хозяйственный блок», – сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Общая площадь будущего спортивного объекта составит около 10,5 тысячи квадратных метров. В бассейне предусмотрят шесть плавательных дорожек длиной 25 метров.

Кроме самого комплекса, рядом благоустроят территорию – появятся пешеходные связи и озеленение. Финансирование проекта ведется за счет городского, краевого и федерального бюджетов.

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