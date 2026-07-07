За сутки на Ставрополье произошло 16 пожаров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 6 июля, на территории Ставропольского края зарегистрировали 16 пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Из общего числа возгораний 12 произошли на открытой территории, еще четыре относились к техногенным пожарам.

Одним из наиболее серьезных происшествий стало возгорание двух легковых автомобилей в селе Ачикулак. Огонь охватил восемь квадратных метров, на месте работали семь пожарных и две единицы техники.

Еще один пожар произошел в селе Пелагиада. Там загорелись хозяйственная постройка и мотоцикл на общей площади четыре квадратных метра. В результате происшествия пострадал один человек. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС и две единицы техники.

Кроме того, за сутки в крае произошло шесть ДТП, в трех случаях к ликвидации последствий привлекались сотрудники МЧС. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Чрезвычайных ситуаций в регионе за сутки также не произошло.

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