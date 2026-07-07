В Михайловске разыскивают 72-летнюю женщину, ушедшую из дома. Фото: отдел МВД России «Шпаковский»

В Михайловске на Ставрополье ищут 72-летнюю Софию Каптан, которая утром 7 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась. Сотрудники полиции просят жителей города помочь установить ее местонахождение.

Как сообщили в отделе МВД России «Шпаковский», женщина ушла из дома около 8:00. С этого времени связь с ней отсутствует, а где она находится сейчас, неизвестно. В момент ухода София Каптан была одета в сиреневую кофту и сиреневые штаны.

Сотрудники полиции ищут пенсионерку и обращаются к жителям с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в установлении ее местонахождения.

«Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Каптан Софии Григорьевны, просим незамедлительно сообщить в ОМВД России “Шпаковский”», – сообщили в ведомстве.

Информацию можно передать по телефонам: 02, 8 (86553) 6-59-10, 6-59-25.

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