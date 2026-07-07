Сварщик из Михайловска на Ставрополье расширил мастерскую благодаря соцконтракту. Фото: администрация Шпаковского округа

Житель Михайловска на Ставрополье Захар Ткачев смог расширить свое дело благодаря социальному контракту. Сварщик с пятилетним опытом работы приобрел новое оборудование и теперь может выполнять больше заказов на изготовление ворот, калиток и навесов.

Мужчина занимается сварочными работами и считает, что эта профессия остается востребованной в самых разных сферах. Полученная поддержка помогла закупить необходимую технику. На выделенные 350 тысяч рублей Захар приобрел сварочный инвертор, воздушный компрессор, точильный станок и другие расходные материалы

«Соцконтракт помог закупить оборудование, расширить свои профессиональные возможности, а значит, получить новые заказы, что положительно сказалось на доходах семьи. Моя работа перспективная, поэтому планирую развиваться дальше», – рассказал Захар Ткачев.

С 2025 года государственная помощь на основании социального контракта вошла в региональный проект «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». В Шпаковском округе в 2026 году планируют заключить 241 такой контракт на общую сумму 63,3 млн рублей. Всего по Ставропольскому краю в этом году планируется оформить около пяти тысяч социальных контрактов.

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