СТО на Ставрополье оштрафовали за использование земли не по назначению. Фото: прокуратура СК

В Лермонтове на Ставрополье владельца станции технического обслуживания привлекли к ответственности за использование земельного участка не по назначению. По итогам проверки прокуратуры юридическое лицо и руководителя оштрафовали на общую сумму 60 тысяч рублей.

Надзорники установили, что на одной из улиц города работает СТО, но разрешенный вид использования участка не позволяет размещать на этой территории такой объект. После выявленного нарушения прокуратура возбудила административные дела в отношении организации и ее директора. Их действия квалифицировали по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ – использование земельного участка не по целевому назначению.

По результатам рассмотрения материалов виновных привлекли к административной ответственности. Размер назначенных штрафов в общей сложности составил 60 тысяч рублей.

«Устранение нарушений закона находится на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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