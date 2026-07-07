Экс-директора ресурсоснабжающей ставропольской организации осудят за взятку Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ресурсоснабжающей организации. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – следствие считает, что мужчина получил более 2,7 млн рублей за решение вопроса с договором аренды оборудования.

Обвиняемый занимал руководящую должность в ресурсоснабжающей организации. В июне и августе 2025 года он получил деньги от индивидуального предпринимателя.

Взятка, как установили следователи, предназначалась за продление договора между организацией и предпринимателем на аренду мини-теплоэлектростанций. Общая сумма полученных средств составила свыше 2,7 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела мужчину задержали сотрудники следственного отдела по Промышленному району Ставрополя. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Также для обеспечения возможного исполнения приговора на имущество фигуранта наложили арест.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Бывшему руководителю предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере.

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