Аграрии Ставрополья убрали 15% от плана зерновых и зернобобовых культур

В текущем году предстоит убрать 2,4 млн. га зерновых и зернобобовых культур. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел совещание о ходе сезонных полевых работ в 2026 году. В нем приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов. В их числе – губернатор Владимир Владимиров.

Во вступительном слове Дмитрий Патрушев отметил, что к уборочной кампании приступили 16 регионов. На данный момент намолочено свыше 4,5 млн тонн зерновых. Урожайность выше прошлогодних показателей. Вице-премьер подчеркнул, что текущая обстановка требует максимальной личной вовлеченность руководителей субъектов.

Глава Ставрополья доложил о ходе уборочной кампании в регионе. Как сообщил Владимиров, в текущем году предстоит убрать 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур.

«На сегодняшний день убрано 15% от плана. Намолот превысил 1,3 миллиона тонн при урожайности более 39 центнеров с гектара. Качество зерна выше прошлогоднего показателя - 97% пшеницы продовольственная», – сообщил он.

Сейчас начата уборка овощей и картофеля, продолжается уборка плодов. Для обеспечения уборочной кампании сельхозпредприятия края обеспечены необходимой техникой. Также в хозяйствах сформирован достаточный запас горюче-смазочных материалов.

«Несмотря на непростые погодные условия в начале лета, уборка идет высокими темпами. Планируем завершить жатву в оптимальные агрономические сроки. Чтобы не допустить сложных ситуаций в ручном режиме работаем с каждым сельхозтоваропроизводителем», – рассказал губернатор.

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