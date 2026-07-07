Более 200 человек получили охотничьи билеты на Ставрополье по новым правилам

Документы по новым правилам уже получили более 200 ставропольцев. Фото: минприроды СК

С сентября 2025 года в России вводится обязательная проверка знаний охотничьего минимума для оформления охотничьего билета. На сегодняшний день краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды уже организовало 26 экзаменов для начинающих охотников.

Испытание состоит из 100 вопросов, охватывающих темы правил безопасности на охоте; основ биологии диких животных, а также ограничений, предусмотренных правилами охоты.

«Каждый охотник обязан четко ориентироваться в своих правах и обязанностях: знать границы закрепленных угодий и территорий с особым режимом охраны ресурсов», – пояснили представители министерства края.

Для кандидатов, не прошедших тестирование с первой попытки, предусмотрена возможность повторной сдачи экзамена.

Кроме того, ведомство сообщает, что на территории Ставропольского края открытие сезона охоты на степную и полевую дичь (вяхирь, перепел обыкновенный, кольчатая горлица, сизый голубь) состоится 5 августа.

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