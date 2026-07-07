Более 30 объектов для благоустройства выбрали жители Ставрополья в 2027 году

Пятигорский Цветник. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В 2027 году на Ставрополье планируется благоустроить более тридцати объектов в рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта края.

По словам представителей ведомства, муниципальные образования сформировали список из 163 территорий, получивших наибольшую поддержку граждан, однако победителями были признаны только 33 объекта. В голосовании приняли участие шестьсот двенадцать с половиной тысяч жителей региона, благодаря чему Ставропольский край занял шестое место среди всех субъектов Российской Федерации по количеству голосов.

Среди проектов-победителей значатся благоустройство сквера у школы в Ставрополе, создание прогулочной зоны возле молодежного центра в Минеральных Водах, а также обустройство детской и спортивной площадок в Кисловодске.

Параллельно продолжается работа над объектами текущего года: до конца 2026 года планируют завершить еще 33 площадки, при этом средняя готовность работ по краю составляет пятьдесят процентов, хотя три объекта уже полностью готовы к использованию. Финансирование программы также увеличилось – бюджет проекта в текущем году достиг одного миллиарда семисот миллионов рублей, что в полтора раза больше прошлогодних показателей.

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