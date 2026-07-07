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НовостиПроисшествия7 июля 2026 17:30

На Ставрополье за выдачу липовых справок об инвалидности осудили двух медиков

Общая сумма полученных ими денег составила 800 тысяч рублей
Татьяна ГУЩИНА
Общая сумма незаконно полученных средств составила около 800 тысяч рублей.

Общая сумма незаконно полученных средств составила около 800 тысяч рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае суд вынес обвинительные приговоры бывшим руководителям детского поликлинического и педиатрического отделений районной больницы Кировского округа. Их признали виновными в коррупционной деятельности – получении взяток за незаконное оформление документов об инвалидности.

Как сообщили в в СУ СКР по Ставрополью, осуждённые получили разные сроки заключения: одному назначено три года, другому – три года и восемь месяцев лишения свободы в колониях общего и строгого режима соответственно. Дополнительно им запрещено занимать должности на государственной службе сроком на пять лет, а также произведено изъятие арестованного имущества.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год врачи через посредника получали денежные вознаграждения от родителей несовершеннолетних пациентов. За это медики без фактических медицинских обследований и прохождения врачебных комиссий оформляли ложные документы о госпитализации детей и фиктивные диагнозы. Затем эти бумаги направлялись в краевое Министерство социальной защиты для незаконного получения статуса инвалида и соответствующих ежемесячных выплат.

Общая сумма незаконно полученных средств составила около 800 тысяч рублей. Ранее уголовная ответственность была применена и к посреднику, участвовавшему в передаче взяток должностным лицам.

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