На Ставрополье за выдачу липовых справок об инвалидности осудили двух медиков

Общая сумма незаконно полученных средств составила около 800 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае суд вынес обвинительные приговоры бывшим руководителям детского поликлинического и педиатрического отделений районной больницы Кировского округа. Их признали виновными в коррупционной деятельности – получении взяток за незаконное оформление документов об инвалидности.

Как сообщили в в СУ СКР по Ставрополью, осуждённые получили разные сроки заключения: одному назначено три года, другому – три года и восемь месяцев лишения свободы в колониях общего и строгого режима соответственно. Дополнительно им запрещено занимать должности на государственной службе сроком на пять лет, а также произведено изъятие арестованного имущества.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год врачи через посредника получали денежные вознаграждения от родителей несовершеннолетних пациентов. За это медики без фактических медицинских обследований и прохождения врачебных комиссий оформляли ложные документы о госпитализации детей и фиктивные диагнозы. Затем эти бумаги направлялись в краевое Министерство социальной защиты для незаконного получения статуса инвалида и соответствующих ежемесячных выплат.

Общая сумма незаконно полученных средств составила около 800 тысяч рублей. Ранее уголовная ответственность была применена и к посреднику, участвовавшему в передаче взяток должностным лицам.

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