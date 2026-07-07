Краевая программа помогает ставропольским школьникам получить профессию

В этом году школьники освоили поварское дело, 3D-печать, швейное дело, делопроизводство и ветеринарную обработку. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье 386 школьников успешно завершили курс «Первая профессия школьника», что позволило им сразу после получения документов начать трудовую деятельность. Информацию об этом распространила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проект разработан в рамках национального стратегического направления «Кадры» и осуществляется краевым кадровым центром «Работа России» совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В текущем учебном году подростки изучали популярные профессии: швея, повар, делопроизводитель, специалист по 3D-печати и ветеринар.

Помимо обучения, кадровое ведомство оказывает молодёжи поддержку при регистрации на портале «Работа России», помогает грамотно оформить резюме и подобрать подходящие предложения о работе. Ярким примером эффективности программы стала история пятнадцатилетней жительницы Ставрополя Эльвиры: пройдя подготовку по направлению «делопроизводство», уже на следующий день после вручения свидетельства она получила должность помощника методиста в местный университет.

В перспективе до 2027 года организаторы планируют увеличить количество компаний-партнёров проекта и скорректировать содержание курсов под текущие потребности экономики.

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