В парке Новоалександровска на Ставрополье уберут с продажи энергетики

В ходе проверки выяснилось, что в Центральном парке города предприниматель реализовывал энергетики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новоалександровского района провела проверку соблюдения прав детей на территории округа. В ходе проверки выяснилось, что в Центральном парке города предприниматель реализовывал продукты питания и напитки, включая безалкогольные энергетики.

«В период летних каникул парк посещают многочисленные школьники и подростки. Свободная продажа энергетических напитков может нанести серьезный вред их здоровью, спровоцировать развитие заболеваний и вызвать зависимость», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Предпринимателю было вынесено официальное предупреждение о недопустимости реализации тонизирующих напитков несовершеннолетним лицам. При повторных нарушениях к владельцу торговой точки будут применены более строгие санкции, пообещали в надзорном ведомстве.

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