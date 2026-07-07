Против угрожавшей ножом детям на велосипедах женщины в Ставрополе возбудили дело

Фрагмент видеозаписи, на котором явно видно, как женщина угрожает ребенку. Фото: СКР по Ставропольскому краю.

В Ставрополе начато уголовное расследование по факту инцидента с участием женщины, которая угрожала подростку ножом во дворе многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Поводом для проверки послужили сообщения об этом происшествии в социальных сетях.

По имеющимся данным, причиной конфликта стал шум от детских игр, который вызвал раздражение у местной жительницы. Она вооружилась кухонным ножом и подошла к одному из подростков, пообещав проткнуть шины его велосипеда. При этом дети очень испугались и кричали друзьям, чтобы вызывали помощь.

В настоящий момент сотрудники следственного отдела по Промышленному району проводят опрос свидетелей и предпринимают меры для установления личности и местонахождения подозреваемой. Ход расследования находится под особым контролем руководства Главного следственного управления СК России по Ставропольскому краю. Надзор за законностью действий следствия осуществляет краевая прокуратура.

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