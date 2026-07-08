Губернатор поздравил жителей Ставрополья с Днем семьи, любви и верности Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. В своих соцсетях он написал, что именно семья остается главным источником поддержки, тепла и уверенности для каждого человека.

«Родители, дети, супруги, братья и сестры. Их улыбки, забота и каждый день рядом с ними бесценны. Сегодня хороший повод, чтобы снова сказать об этом. О том, как много они значат для нас. Семья – это источник силы, надежный тыл. Это тепло дома, где всегда ждут. Где поддерживают любые мечты и начинания», – поделился Владимир Владимиров.

Губернатор добавил, что именно в семье сохраняются традиции, передаются ценности и воспитывается уважение между поколениями. Он напомнил, что рядом с каждым человеком находятся самые дорогие люди – родители, дети, супруги, братья и сестры, а их забота и поддержка бесценны.

В завершение Владимиров пожелал, чтобы ставропольские семьи оставались крепкими и дружными, объединяли разные поколения и были для детей примером взаимного уважения, любви и согласия.

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