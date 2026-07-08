Более 2,5 тысячи выпускников пересдадут ЕГЭ на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье начались дополнительные дни сдачи ЕГЭ. Воспользоваться возможностью улучшить свои результаты решили более 2,5 тысячи выпускников 11-х классов.

Экзамены проходят 8 и 9 июля по всем школьным предметам. Пересдать можно только один экзамен, но прежний результат автоматически аннулируется независимо от того, окажется новая оценка выше или ниже.

Для проведения ЕГЭ в регионе подготовили 34 пункта. За объективностью экзаменов будут следить федеральные эксперты и общественные наблюдатели.

Продолжительность испытаний зависит от предмета. На информатику, физику, биологию, литературу и профильную математику отводится 3 часа 55 минут. Русский язык, обществознание, историю и химию выпускники пишут три часа и 30 минут. Базовую математику и географию – три часа, письменный английский язык – три часа и 10 минут, а устная часть по английскому занимает 17 минут.

Итоги дополнительных экзаменов станут известны не позднее 16 июля.

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