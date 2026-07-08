Ставропольцам объяснили, кому принадлежат старые трубы после капремонта. Фото: фонд капремонта СК

После капитального ремонта многоквартирных домов у жителей нередко возникает вопрос, что делать со старыми трубами, металлическими конструкциями и другими демонтированными элементами. Ставропольцам объяснили, кому принадлежат старые трубы после капремонта.

После ремонта металл можно сдать на переработку, но сделать это самостоятельно нельзя. Для этого собственники должны принять соответствующее решение на общем собрании. Сдать демонтированные конструкции может управляющая компания, подрядная организация по поручению управляющей компании или представитель, которого выберут сами жильцы.

Вырученные средства также не остаются у исполнителей работ. После вычета расходов на погрузку и транспортировку деньги перечисляют на счет многоквартирного дома. В дальнейшем их можно направить на благоустройство двора, проведение дополнительных работ или другие общедомовые нужды.

«Каждый элемент, демонтированный во время капитального ремонта, остается частью общего имущества собственников», – рассказали в фонде капремонта Ставрополья.

В ведомстве также напомнили, что оставлять старые трубы и металлоконструкции во дворе надолго нельзя. После завершения ремонта их необходимо своевременно вывезти, чтобы не нарушать санитарные требования и не создавать неудобства для жителей.

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