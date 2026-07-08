В Кисловодске появится навесная набережная над рекой Березовой

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске за новым многофункциональным центром появится новая навесная набережная. Объект оборудуют под прогулки после концертов, киносеансов и других мероприятий.

«После открытия центра это пространство станет доступно для жителей и гостей нашего города. Для Кисловодска это еще один шаг к тому, чтобы вокруг новых городских объектов сразу появилась полноценная, удобная и живая среда для отдыха», – рассказывает мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Строительные работы на объекте уже подходят к концу. Но власти предупреждают: выходить и гулять по набережной пока не рекомендуется.

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