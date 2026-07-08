В Ленинском районе Ставрополя обновят восемь детских площадок. Фото: администрация Ставрополя

В Ленинском районе Ставрополя начался ремонт восьми детских площадок. Подрядчики уже демонтировали старое игровое оборудование и приступили к подготовке территорий для благоустройства. Об этом сообщили в городской администрации.

На обновленных площадках уложат современное прорезиненное покрытие, установят новые игровые городки, а также разместят лавочки и урны. Всего в 2026 году в краевой столице планируют привести в порядок более 20 детских площадок.

Работы уже идут во дворах на улицах Лермонтова, 235, Ленина, 272а, Маршала Жукова, 42, Пестеля, 9, М. Морозова, 1а, Дзержинского, 116, проезде Готвальда, 11 и переулке Каховском, 17. Финансирование ведется за счет городского бюджета.

В прошлом году в Ленинском районе уже обновили пять площадок на улицах Пушкина, Лермонтова, Спартака, Ленина и в переулке Чкалова.

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