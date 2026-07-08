Фото: администрация Георгиевского округа

Четыре проекта по благоустройству реализовали в Георгиевском округе Ставрополья. В поселке Новоульяновском по инициативе местных жителей обустроили пешеходную дорожку на улице Мичурина, в селе Обильном – место для проведения спортивных мероприятий, в Георгиевске отремонтировали тротуар по улице Ленинградской, а в станице Подгорной установили ограды на кладбище.

«Благодаря ежегодному участию округа в программе поддержки местных инициатив удается обновлять и создавать общественные пространства. Каждый реализованный проект является положительным примером совместной работы активных жителей и администрации», – сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Всего в 2026 году власти муниципалитета планируют выполнить восемь проектов по благоустройству, как это было и в прошлом году.

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