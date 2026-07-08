В думе Ставрополья поддержали введение выходного в День семьи, любви и верности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье поддержали идею сделать День семьи, любви и верности дополнительным выходным для многодетных семей. С такой инициативой ранее выступила Общественная палата России, а председатель краевой думы заявил, что предложение заслуживает обсуждения.

Праздник официально отмечается в России с 2022 года и ежегодно приходится на 8 июля. Сейчас в Общественной палате предлагают либо закрепить дополнительный выходной для многодетных семей на федеральном уровне, либо дать регионам право самостоятельно принимать такое решение.

По мнению председателя краевой думы, такая мера может стать одной из форм поддержки семей и одновременно помочь в решении демографических задач. Также, по задумке, дополнительный свободный день позволит семьям чаще проводить время вместе. Его можно посвятить поездкам, прогулкам, посещению музеев или просто семейному отдыху.

Реализовать инициативу можно по-разному. Например, предоставить работающим родителям из многодетных семей оплачиваемый выходной 8 июля, сделать его нерабочим днем только для бюджетной сферы или сначала запустить такую практику в отдельных регионах с наиболее сложной демографической ситуацией.

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