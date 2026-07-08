Новая врачебная амбулатория появится в Красногвардейском округе Ставрополья

Фото: пресс-служба минздрава Ставропольского края

Новая врачебная амбулатория появится в селе Новомихайловском Красногвардейского округа Ставрополья. На строительство объекта из краевого бюджета выделили 31 млн рублей. В настоящее время работы завершены почти на 50%.

«Благодаря нацпроекту планомерно обновляем первичное звено здравоохранения в сельских территориях, приближая качественную медицинскую помощь к каждому пациенту. Напомню, за время реализации регионального проекта было возведено 25 модульных конструкций», – рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

В медучреждении планируют сделать кабинеты врачебного приема, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения для дневного пребывания пациентов. Амбулатория рассчитана на 26 посещений за смену. Это должно упростить получение качественной медицинской помощи для жителей села и близлежащих населенных пунктов.

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