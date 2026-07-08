Опасную газовую заправку под Железноводском закрыли на два месяца. Фото: ГУ ФССП России по СК

В Железноводске судебные приставы приостановили работу газовой заправки на 60 суток из-за нарушений требований промышленной безопасности. Проверка показала, что эксплуатация объекта создавала угрозу жизни и здоровью людей.

После решения суда сотрудники службы выехали на место, опечатали помещение и топливораздаточные колонки. Но во время повторной проверки выяснилось, что предприниматель продолжил работу заправки, несмотря на действующий запрет.

За неисполнение судебного решения владельцу станции назначили исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований исполнительного документа.

После дополнительных финансовых санкций предприниматель приступил к устранению выявленных нарушений.

«Судебные приставы продолжат проверять надлежащее исполнение требований исполнительного документа на протяжении всего срока, установленного судом», – поделились в ГУФССП России по Ставрополью.

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