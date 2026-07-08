На Ставрополье более 3000 Петров и одна Феврония получают пенсии

Статистику привел региональный соцфонд в честь дня семьи, любви и верности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 3000 Петров и одна Феврония получают пенсии в Ставропольском крае. Такую статистику привел региональный Соцфонд в честь Дня семьи, любви и верности.

«Эта теплая статистика лишний раз напоминает нам о связи поколений, силе традиций и важности семейных ценностей. Имя – это не просто запись в паспорте, это история рода. Мы от всей души поздравляем всех Петров, а также нашу уникальную Февронию с наступающим праздником. Желаем всем семьям края мира, согласия, здоровья и благополучия», – сказала управляющий региональным отделением Соцфонда Елена Долгова.

В отличие от редкого имени «Феврония», имя «Петр» остается одним из самых популярных мужских имен. Это объясняется его историей и православными корнями. Самому старшему Петру Ставрополья в этом году исполнилось 100 лет.

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