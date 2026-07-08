Ставропольчанка попала под следствие за мошенничество при исполнении контрактов. Фото: УФСБ России по СК

В Шпаковском округе Ставрополья возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве двух детских площадок. По версии следствия, предпринимательница получила более 2,6 млн рублей, указав в документах недостоверные сведения о стоимости и качестве использованных материалов.

Речь идет о муниципальных контрактах, заключенных администрацией округа в рамках национального проекта. Работы проводились на детских площадках в станице Темнолесской и селе Верхнерусском.

Фигуранткой дела стала 43-летняя жительница краевого центра. При строительстве площадок она намеренно использовала материалы более низкого качества, чем предусматривали условия контрактов. Несмотря на это, в отчетных документах были указаны сведения о полном выполнении обязательств, после чего женщина получила оплату и, как считают правоохранители, распорядилась деньгами по своему усмотрению.

«Злоумышленница отразила в документах недостоверные сведения о проделанной работе и таким образом получила незаконным путем около 2,6 млн рублей, которые позже потратила на личные нужды», – рассказали в прокуратуре Ставрополья.

В отношении ставропольчанки возбудили два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Позже их объединили в одно производство.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», – добавили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

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