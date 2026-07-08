Владимиров принял участие в семинаре ФАС в Железноводске. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

Железноводск стал площадкой для семинара-совещания Федеральной антимонопольной службы России. В работе форума принял участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с руководителем ФАС России Максимом Шаскольским. На мероприятие приехали представители региональных управлений ведомства со всего юга страны.

Участники обсуждают вопросы развития конкуренции, формирования справедливой ценовой политики и защиты прав потребителей. Основная задача семинара – повысить эффективность работы антимонопольной службы в регионах.

Губернатор поблагодарил руководство ФАС за решение провести мероприятие именно на Ставрополье. По его словам, такие встречи позволяют не только обмениваться опытом, но и знакомить гостей с регионом.

«Это не только обмен опытом и лучшими практиками, но и знакомство с регионом. Уверен, что большинство участников семинара еще не раз вернутся в Ставропольский край уже в качестве гостей вместе с семьями», – поделился Владимир Владимиров.

Он также пожелал участникам продуктивной работы и успешного решения вопросов, включенных в повестку семинара.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru