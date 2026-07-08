На Ставрополье увеличивается количество квалифицированных гидов

Фото: минтуризма Ставропольского края

Количество квалифицированных гидов на Ставрополье продолжает увеличиваться. По сравнению с 2025 годом их число выросло на 40 человек. Проверить аттестацию специалиста можно с помощью QR-кода на его бейдже.

«Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков – это важный инструмент повышения качества туристических услуг. Это позволяет делать туристическую среду края доступной для всех. Мы продолжим поддерживать и развивать это направление, чтобы каждый, кто приезжает в наш край, мог познакомиться с его историей», – рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

В настоящее время в Единый федеральный реестр экскурсоводов включены 348 специалистов, которым разрешено проводить туры на Ставрополье. Среди них есть гиды-переводчики с английского, немецкого и китайского языков, а также гиды-сурдопереводчики. С 1 марта 2025 года в России оказывать экскурсионные услуги могут только квалифицированные кадры.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru