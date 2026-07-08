За сутки на Ставрополье произошло 17 пожаров Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки на Ставрополье произошло 17 пожаров. Из них 11 были зарегистрированы на открытых территориях, еще шесть – в зданиях и сооружениях.

Одно из наиболее крупных возгораний произошло в станице Незлобной на улице Садовой. Там огонь повредил жилой дом и хозяйственную постройку. Площадь пожара составила 58 квадратных метров. С возгоранием справились семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Еще один заметный пожар произошел в Ставрополе на улице Салова, где загорелся гараж площадью 20 квадратных метров. Для ликвидации огня привлекли 10 специалистов и две единицы техники.

Кроме того, за сутки в крае зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий. На двух авариях потребовалась помощь сотрудников МЧС. Происшествий на водных объектах региона и чрезвычайных ситуаций за отчетный период не зарегистрировано.

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