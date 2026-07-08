Новый ЗАГС открылся в Пятигорске. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

В Пятигорске в День семьи, любви и верности открылось новое здание городского ЗАГСа. Как сообщил губернатор Ставропольского края, многие жители специально выбирали дату свадьбы, чтобы первыми зарегистрировать брак в новом дворце бракосочетания.

Раньше отдел ЗАГС располагался в историческом здании, но его площади уже не хватало для быстро растущего города. Теперь молодоженов и посетителей принимает новое просторное помещение.

В здании оборудовали комнату матери и ребенка с пеленальным столиком, а для оформления документов организовали систему «одного окна», чтобы получать справки и подавать заявления было быстрее и удобнее.

Первыми молодоженами, зарегистрировавшими здесь свой брак, стали Александр и Мария Выстороповы. Александр является потомственным казаком, активистом казачьего общества и участником парадов Победы на Красной площади. Мария работает учителем физкультуры и имеет звание кандидата в мастера спорта по дартсу. Их свадебная церемония прошла в казачьих традициях.

«Уверен, что новый ЗАГС станет местом рождения тысяч историй счастливых семей», – добавил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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