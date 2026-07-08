На Ставрополье хотят упростить доступ участников СВО к госслужбе. Фото: дума Ставропольского края

На Ставрополье рассмотрели несколько законопроектов, которые затрагивают поддержку участников специальной военной операции, работу органов власти и сокращение бюджетных расходов. Инициативы получили поддержку профильного комитета краевой думы.

Одним из вопросов стало внесение изменений в краевой бюджет на 2026 год и последующие периоды. Какие именно корректировки будут внесены, уточняется при дальнейшем рассмотрении документов.

Также депутаты поддержали изменения в законодательство о государственной гражданской службе. Согласно проекту, для участников СВО, которые претендуют на должности главной группы государственной гражданской службы, предлагается снизить требование к стажу работы до одного года.

Еще один законопроект касается права на первоочередной личный прием в органах власти региона. В список граждан, которые могут рассчитывать на такую возможность, предлагают включить участников СВО и членов их семей.

Депутаты также поддержали изменения в закон об организации местного самоуправления. Они устанавливают сроки, в которые муниципальные образования должны привести свои уставы в соответствие с новыми требованиями.

Кроме того, был одобрен проект закона, который предусматривает сокращение числа депутатов краевой думы, работающих на постоянной профессиональной основе. Предлагается уменьшить их количество с 25 до 15 человек. Теперь поддержанные инициативы будут рассмотрены на следующих этапах законодательного процесса.

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