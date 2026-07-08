Фото: миндор Ставропольского края

Региональную дорогу «Невинномысск – Эрсакон» отремонтируют на Ставрополье по программе развития транспортной инфраструктуры. Общая протяжённость работ составляет 6,5 километра. Власти планируют обновить два участка. Завершить ремонт дорожного полотна должны к осени.

«Дорога “Невинномысск – Эрсакон” обеспечивает транспортное сообщение между селом Веселым и хутором Калиновским, поэтому важна в первую очередь для местных жителей. Кроме того, дорога соединяет Ставрополье с Карачаево-Черкесией», – сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали два участка дороги протяжённостью 5,5 километра. В этом году ремонтные работы охватывают 21 участок дорог общей протяжённостью 77 километров.

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