Четыре семьи из округа Ставрополья получили награды за крепкий брак

Фото: администрация Новоалександровского округа

Четыре семьи в Новоалександровском округе на Ставрополье наградили медалями за крепкий брак. Награждение прошло 8 июля на площади районного Дворца культуры в честь Дня семьи, любви и верности.

«Мы видим, что семейная жизнь строится на терпении, труде и бесконечной преданности друг другу. Именно такие союзы делают наши города и села по-настоящему крепкими. Мы гордимся ими и желаем всем такого же тепла и согласия!», – рассказали в администрации Новоалександровского округа.

В этом году медалями «За любовь и верность» удостоили две семьи. Еще две супружеские пары были награждены краевыми медалями «За сохранение семейных ценностей».

Медалями «За любовь и верность» наградили супругов Филимоновых и Овчинниковых. Василий и Надежда Филимоновы вместе уже более полувека. Оба являются ветеранами труда, воспитали двоих сыновей и помогают растить четверых внуков.

Евгений и Людмила Овчинниковы состоят в браке 47 лет. Они вырастили троих детей, сейчас воспитывают четверых внуков, активно занимаются общественной деятельностью и работают с молодежью, сохраняя семейные традиции.

Еще две семьи получили краевые медали «За сохранение семейных ценностей». Среди награжденных – супруги Голубовы, которые воспитали троих детей и пятерых внуков.

Также награду получили Николай и Зоя Колобовы, отметившие 50-летие совместной жизни. Николай участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, награжден медалью «За отвагу» и другими знаками отличия. Сегодня супруги занимаются волонтерской деятельностью и участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

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