На Ставрополье 1,3 тысячи молодых семей бесплатно брали напрокат детские вещи

В 2025 году в регионе около 1,3 тысячи молодых семей воспользовались бесплатным прокатом детских вещей - колясок, кроваток, автокресел. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье состоялся круглый стол, посвященный Дню семьи, любви и верности и Году единства народов России. Участники встречи поздравили три студенческие пары, которые в этот день заключили брак.

Заместитель министра труда и соцзащиты населения края Людмила Шагинова рассказала студентам о мерах поддержки молодых и студенческих семей:

«Мы поддерживаем семьи комплексно: от выплат до реальных помощников - няни, проката вещей, комнат для мам. Это помогает молодым людям строить семейное счастье на родной земле».

Регион с конца 2024 года внедряет «демографическое меню» – пакет из восьми новых мер поддержки, предложенных Правительством РФ. В 2026 году на них направлено 523,3 млн рублей.

Беременные студентки получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. При рождении ребенка в семье, где обоим родителям до 35 лет и они учатся, выплачивается 200 тысяч рублей.

В 2025 году в регионе около 1,3 тысячи молодых семей воспользовались бесплатным прокатом детских вещей - колясок, кроваток, автокресел. Услуги «социальной няни» для детей до трех лет получили 3,1 тысячи семей. Комнаты матери и ребенка уже работают в шести вузах, ими воспользовалась 161 семья. Стала доступна бесплатная подготовка к ЭКО - проведение генетических и гормональных исследований.

Около 45 тысяч семей на Ставрополье получают ежемесячные выплаты на детей до 23 лет, компенсацию покупки школьной формы оформили 16,9 тыс. семей. Действуют льготы по транспортному налогу для многодетных.

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