На Сенгилеевском водохранилище Ставрополья задержали рыбака-браконьера

Во время патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, закинувшего удочки в санитарной зоне водоёма.

На Ставрополье сотрудники Росгвардии остановили незаконный вылов рыбы. Как рассказали в пресс-службе управления по Ставропольскому краю, инцидент произошёл на территории Сенгилеевского водохранилища, где во время патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, закинувшего удочки в санитарной зоне водоёма.

Выяснилось, что нарушителем оказался 68-летний местный житель, который производил отлов водных биоресурсов в районе «Мочаки», расположенном во втором поясе санитарной зоны, несмотря на действующий там строгий запрет. О случившемся правоохранители сразу же проинформировали краевое управление Роспотребнадзора.

Подобные водоохранные территории источников питьевого водоснабжения находятся под особым контролем государства. Рыбалка в данных зонах категорически запрещена, поскольку представляет серьёзную опасность для качества питьевой воды. Нарушителям режима охраны водозаборных зон грозит административное наказание.

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