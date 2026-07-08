Певец Сосо Павлиашвили пожертвовал миллион рублей на храм в Кисловодске

Ведется строительство храма Святой равноапостольной Нины в Кисловодске. Фото: администрация Кисловодска

Певец и композитор Сосо Павлиашвили передал один миллион рублей в Кисловодск на строительство храма Святой равноапостольной Нины, который возводится силами грузинской общины. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города-курорта Евгений Моисеев. По его словам, храм возводят на Артиллерийской горке.

После завершения строительства в нем планируют открыть грузинский культурный центр, который станет площадкой для сохранения традиций и языка, а также развития межнационального сотрудничества.

«Выражаю благодарность Сосо Павлиашвили, который пожертвовал один миллион рублей на строительство будущего храма, – написал Моисеев. – Это вклад не только в создание православного храма, но и в развитие будущего культурного центра, где смогут сохранять грузинский язык, традиции и знакомить с ними гостей и жителей курорта».

Глава города сообщил также, что новый храм станет значимым духовным и культурным местом для жителей Кавказских Минеральных Вод и всех, кто приезжает в Кисловодск в гости.

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