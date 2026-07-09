На Ставрополье в рамках противопожарного режима ограничили проезд в леса

Ограничения действуют до 20 июля. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае введён особый противопожарный режим, из-за которого временно ограничили въезд автотранспорта в лесные массивы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас на наиболее популярных маршрутах установили шлагбаумы, а ещё 40 съездов перекопаны. Действие ограничений рассчитано до 20 июля, однако региональное министерство природных ресурсов рассматривает возможность их продления. При этом пешеходам доступ в леса не закрыт – разрешено гулять по экотропам, посещать детские лагеря, базы отдыха, санатории, собирать ягоды и грибы, а также передвигаться по дорогам общего пользования.

Леса края занимают площадь около 114 тысяч гектаров – это лишь 1,6% от всей территории региона. По словам министра природных ресурсов Олега Безменова, даже одна искра может привести к масштабному возгоранию с серьёзными последствиями. Для предотвращения пожаров усилено патрулирование лесных территорий, на въездах размещены информационные щиты с правилами поведения, ведётся разъяснительная работа среди населения.

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