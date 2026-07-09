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НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:04

После атаки беспилотников пожар на предприятии под Ставрополем усилился

Огонь добрался до резервуаров с горючими материалами
Ева ТКАЧЕНКО
После атаки беспилотников пожар на предприятии под Ставрополем усилился

После атаки беспилотников пожар на предприятии под Ставрополем усилился

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставрополья утром 9 июля усилился. Огонь распространился до резервуаров с горючими материалами, поэтому жителей ближайшей улицы решили перевести в безопасное место.

Возгорание началось после ночной атаки беспилотников на Ставропольский край. Режим беспилотной опасности действовал с 2:06 до 5:47. К 6:50 ситуация с пожаром осложнилась. Пламя дошло до резервуаров с горючими материалами, из-за чего к месту происшествия направили дополнительные пожарные расчеты.

Из соображений безопасности было принято решение эвакуировать жителей домов, расположенных на ближайшей улице. Для них организовали пункты временного размещения.

«Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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