В Ставрополе обновили инженерные системы в четырех многоэтажках

В Ставрополе обновили инженерные системы в четырех домах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четырех многоквартирных домах в Ставрополе полностью обновили инженерные системы. На работы потратили более 21,7 млн рублей. В ходе ремонта специалисты заменили сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также другие ключевые элементы инженерной инфраструктуры.

«Инженерные сети – это система жизнеобеспечения дома. Их состояние напрямую влияет на безопасность, комфорт и бесперебойную эксплуатацию здания», – пояснили в фонде капитального ремонта Ставропольского края.

Дома были построены в первой половине 1970-х годов, их инфраструктура уже не соответствовала современным нагрузкам на электросети и системы водоснабжения. Капитальный ремонт выполнили в рамках региональной программы Ставропольского края, которая направлена на устранение многолетнего износа и продление срока службы уже построенных домов.

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