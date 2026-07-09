С начала года 16 детей-сирот получили жилье в Ставрополе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Ставрополе жильем обеспечили 16 детей-сирот и граждан из их числа. Один из них получил квартиру от государства, еще 15 смогли приобрести собственное жилье благодаря жилищным сертификатам.

Как сообщили в администрации краевой столицы, сейчас в городском комитете образования на учете находятся 336 человек, нуждающихся в жилье. При этом право на его получение уже имеют 253 ставропольца.

Кроме того, к началу июля еще 19 жителей города из числа детей-сирот подали документы для включения в краевой список на обеспечение жилыми помещениями. Работа по предоставлению жилья ведется совместно с краевыми ведомствами. Решение о выделении квартир принимает министерство имущественных отношений региона.

За последние два года квартиры получили два человека, еще 17 приобрели жилье по сертификатам. До конца 2027 года для детей-сирот планируют закупить еще 144 квартиры в строящихся многоквартирных домах.

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