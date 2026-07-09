Сообщение о минировании проверяют в районной больнице на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском округе Ставрополья утром 9 июля поступило сообщение о возможном минировании центральной районной больницы. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Они проводят проверку территории и помещений медицинского учреждения. Других подробностей на данный момент не приводится. Глава округа призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять неподтвержденной информации, которая может распространяться в интернете.

«Все экстренные службы уже на месте, проводят тщательную проверку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации», – сообщил глава Кировского округа Николай Новопашин.

О результатах проверки власти сообщат дополнительно.

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