Сообщение о минировании проверяют в районной больнице на Ставрополье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кировском округе Ставрополья утром 9 июля поступило сообщение о возможном минировании центральной районной больницы. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
Они проводят проверку территории и помещений медицинского учреждения. Других подробностей на данный момент не приводится. Глава округа призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять неподтвержденной информации, которая может распространяться в интернете.
«Все экстренные службы уже на месте, проводят тщательную проверку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации», – сообщил глава Кировского округа Николай Новопашин.
О результатах проверки власти сообщат дополнительно.
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