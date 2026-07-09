Прокуратура и СК проводят проверку по факту утопления ребенка на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура и СК проводят проверку по факту гибели трехлетней девочки в реке Кума на Ставрополье. Поиски ее четырехлетнего брата продолжаются.

«По данному факту прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних», – комментируют в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, вечером 8 июля 2026 года двое детей – девочка трех лет и мальчик четырех лет – пошли гулять без сопровождения взрослых к реке Кума, находящейся недалеко от их дома. Через некоторое время в русле реки обнаружили тело трехлетней девочки с признаками утопления. Поиски четырехлетнего мальчика продолжаются.

«Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допрашиваются очевидцы», – рассказывают в следственном комитете Ставропольского края.

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