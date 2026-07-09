Силы ПВО отразили атаку дронов на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 9 июля 2026 года силы ПВО отразили атаку дронов в Ставропольском крае. Беспилотная опасность действовали в региона больше трех часов. Сообщается, что обломки сбитых БПЛА упали в хуторе Вязники Шпаковского округа. На предприятии начался пожар.

По данным губернатора Владимира Владимира, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. В целях безопасности жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. Для людей организованы пункты временного размещения.

На месте работают сотрудники МЧС Ставрополья. По предварительной информации, пострадавших нет.

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