Около 400 волонтеров ищут мальчика, пропавшего у реки Кумы на Ставрополье. Фото: Николай Бондаренко

Около 400 волонтеров ищут мальчика, пропавшего у реки Кумы на Ставрополье. Власти Предгорного округа обратились к жителям, которые хотят помочь в поисках ребенка. Людей попросили не создавать скопления и координировать свои действия с сотрудниками полиции и спасателями, чтобы не мешать работе специалистов.

Как сообщил глава округа Николай Бондаренко, поисковая операция продолжается с раннего утра 9 июля. Накануне на берегах реки искали двоих пропавших детей – мальчика и девочку. Работы пришлось приостановить около четырех часов утра, а в шесть утра они возобновились.

Девочку нашли погибшей. Причиной смерти стало утопление. Поиски мальчика продолжаются. К операции привлекли все необходимые силы и средства, включая водолазов. В поисках также участвуют около 400 добровольцев.

«Сейчас счет идет на секунды. Очень важно отработать именно специалистам – водолазам, кинологам. Большие толпы людей могут помешать», – обратился к жителям глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

В ПАСС СК уточнили, что в настоящее время водолазы обследуют акваторию реки.

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