В Кисловодске проверяют сообщения о минировании больницы и санатория Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске утром 9 июля поступили сообщения о возможном минировании двух объектов – городской больницы и санатория «МЧС». На места оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Специалисты уже начали обследование зданий и прилегающих территорий. В проверке задействованы кинологи со служебными собаками. Пока официальной информации о подтверждении угрозы не поступало. Проверочные мероприятия продолжаются.

«Проводится тщательная проверка всех объектов. О результатах проверки сообщим позже», – сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru