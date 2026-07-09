Пропавшего на реке в Предгорном округе Ставрополья мальчика нашли погибшим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего вместе с сестрой в станице Суворовской Предгорного округа Ставрополья, завершились. Тело погибшего ребенка обнаружили у берега реки Кума.

Как сообщили в ПАСС Ставропольского края, мальчика нашли в месте скопления коряг. Чтобы добраться до этого участка, спасателям пришлось использовать спецтехнику для расчистки затора.

Напомним, дети трех и четырех лет исчезли вечером 8 июля. Позже на берегу реки нашли их вещи. Утром 9 июля спасатели обнаружили погибшей девочку, а поиски мальчика продолжились.

К операции привлекли около 400 добровольцев, спасателей, водолазов и сотрудников экстренных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура организовала проверку.

«При помощи спецтехники было произведено устранение затора, где обнаружили тело мальчика», – сообщили в ПАСС СК.

Обстоятельства произошедшей трагедии продолжают устанавливать следователи.

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