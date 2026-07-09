Более 450 тысяч рублей долга по зарплате выплатили работникам в Ставрополе

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Ставрополе после вмешательства прокуратуры работникам жилищно-коммунальной организации выплатили задержанную заработную плату. Общая сумма долга превысила 450 тысяч рублей.
Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Октябрьского района во время проверки соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что предприятие не рассчиталось с сотрудниками в установленный срок.
После проверки руководителю организации внесли представление с требованием устранить нарушения. В результате задолженность перед работниками полностью погасили.
«По требованию надзорного ведомства задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
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