В больницу Буденновска на Ставрополье поступили две новые рентген-установки. Фото: Территориальный фонд ОМС Ставропольского края

В больницу Буденновска на Ставрополье поступили две передвижные цифровые рентгеновские установки. На закупку оборудования направили 14,4 млн рублей из средств территориального фонда ОМС.

Новые аппараты позволяют проводить обследования прямо у постели пациента. Их используют в реанимации, травматологии и других отделениях, где находятся люди с ограниченной подвижностью.

Передвижные установки помогают быстро выполнять исследования легких, костей и внутренних органов. Благодаря компактности и автономной работе оборудование можно использовать без постоянного подключения к электросети. При этом снимки получаются более четкими, а лучевая нагрузка остается минимальной.

За первый месяц эксплуатации на новых аппаратах обследовали уже 140 пациентов.

«В прошлом году за счет средств фонда закупили 465 единиц медицинского оборудования на сумму свыше 281 млн рублей», – сообщили в Территориальном фонде ОМС Ставропольского края.

Из этого числа 19 единиц относятся к высокотехнологичной медицинской технике общей стоимостью почти 145 млн рублей.

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