Картофель, лук и свёкла подорожали на Ставрополье за минувшую неделю Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю, с 30 июня по 6 июля 2026 года, в Ставропольском крае подорожали детское питание и овощи. При этом значительно снизились цены на огурцы и помидоры. Данные о средней стоимости продуктов приводит Северо-Кавказстат.

Морковь подорожала на 7,38% и теперь стоит 62,02 рубля за килограмм. За ней идут картофель – 77,18 рубля (+7,64%) и лук – 70,69 рубля (+9,28%). Сильнее всего за неделю выросла цена на свёклу. В среднем она стоит 56,69 рубля (+13,94%). Помимо овощей подорожали детские консервы фруктово-ягодные – 651,46 рубля (+3,54%) и печенье – 291,67 рубля (+6,9%).

Исключением из дорожающих овощей стали огурцы и помидоры. Первые теперь стоят 125,51 рубля (-8,84%), вторые – 153,61 рубля (-11,74%). Также подешевела мука – 61,5 рубля (-2,94%). Цены на остальные продукты также колеблются, но их изменения незначительны.

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