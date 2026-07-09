Пять новых машин для уборки улиц закупили в Ставрополе. Фото: администрация Ставрополя

Парк коммунальной техники Ставрополя пополнили пять новых специализированных машин. Они уже поступили в распоряжение районов города и помогут быстрее проводить летнюю уборку улиц.

Три машины направили в Промышленный район, еще по одной получили Ленинский и Октябрьский районы. Новая техника будет использоваться для промывки дорог, уборки улиц и поддержания чистоты.

Каждый день коммунальные службы продолжают очищать проезжую часть, тротуары и прибордюрные зоны, а также косят траву. По утрам дорожное полотно дополнительно промывают водой, чтобы убрать пыль, которая скапливается после жаркой и сухой погоды.

«Для того, чтобы улучшить качество и ускорить процесс, продолжаем обновлять парк коммунальной техники», – сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

По его словам, ежедневно на уборке города работают более 40 единиц спецтехники и около 150 сотрудников коммунальных служб.

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